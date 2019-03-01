Пермяки могут сдать норматив ГТО на базе спорткомплекса «Рекорд»

17:54 | 12.03.2019

18 марта в 20:00 в новом спорткомплексе «Рекорд» (ул. Транспортная, 7) состоится тестирование по плаванию. Можно будет сдать норматив ГТО на 25 и 50 метров. Участие в тестировании бесплатное.



Новый спортивный комплекс «Рекорд» с бассейном открылся в микрорайоне Пролетарский. Здесь есть 25-метровая чаша с пятью дорожками и чаша с гидромассажным комплексом.



Для прохождения тестирования нужно зарегистрироваться на сайте http://sportcity59.ru/ в разделе «Запись на тестирование ГТО». Подробности – по телефону 8-996-249-62-15.