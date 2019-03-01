В Перми утвержден план противопаводковых мероприятий

17:34 | 12.03.2019

Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич утвердил план противопаводковых мероприятий на весну. Для борьбы с гололедом, грязью и лужами акцент будет сделан на дополнительном вывозе снега из города и прочистке ливневой канализации.



Специалисты районных учреждений благоустройства составили перечень зон, которые подвержены весенним подтоплениям. На основе этого составлен план мероприятий по вывозке снега с обочин и газонов, прочистке водопропускных труб, водоотводных лотков и верхних строений колодцев ливневой канализации. На улицах, не обеспеченных ливневой канализацией, и в пониженных местах делаются проколы, то есть раздвигаются валы снега, которые могут держать воду при таянии снега.



- Предыдущая неделя в плане погоды была очень непростой – перепады температур, снег в большом количестве. В этой ситуации и подрядчики, и учреждения благоустройства работали в полную силу. С погодой спорить тяжело, тем не менее, приняты все меры для очистки проезжей части, работаем по тротуарам. Несколько недель назад началась подготовка к противопаводковым мероприятиям. Подрядчикам еще необходимо вывезти в течение марта около 350 тысяч кубометров снега – с дорог 3 и 4 категории и частного сектора, это то, что не предусмотрено контрактами. Задача №1 – удержать тротуары в нормальном состоянии, впереди снова похолодание, в связи с этим в районах организовано дежурство, - отметил Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми.



С улиц города до конца марта запланировано вывезти 102,5 тысячи тонн снега. В первую очередь это дороги с меньшей интенсивностью движения – улицы Тургенева, Циолковского, Студенческая, Пушкарская, Колыбалова, Гашкова, Грибоедова, Матросова, Борцов Революции, Свердловская, Советская, Бродовский тракт, Тимирязева, Васильева, Малая Ямская, Писарева, Никитина, Сысольская, Социалистическая, Кавказская и ряд других улиц. Внутриквартальные проезды – бульвар Гагарина (от улицы Дружбы до речного училища), улица Инженерная, Суксунская, Эпроновская, Подгорная, Народовольческая, Заостровская, Гатчинская, Седова, Буксирная, Букирева, Геологов, Кабельщиков и другие. Особое внимание уделено дорогам частного сектора микрорайонов Камская долина, Акуловский, Комсомольский, Заостровка, поселка Новые Ляды и других.



Этой зимой в Перми наблюдались самые интенсивные снегопады за прошедшие 24 года. Февраль стал самым снежным зимним месяцем – выпало 66 мм осадков. Такое количество осадков составляет 224% от месячной нормы февраля. В начале марта выпало уже 25 мм осадков, что составляет 92% от месячной нормы марта. Ежедневно на специализированные полигоны отправляется порядка 15 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания на снежные полигоны вывезено 916,6 тысячи кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году в аналогичный период с улиц города было вывезено более 500 тысяч кубометров снега.



Задача для районных администраций, городской административно-технической инспекции - обеспечить вывоз снежных валов с придомовых территорий силами управляющих организаций, с территорий хозяйствующих субъектов - силами собственников и владельцев административных зданий. В случае отсутствия реакции в установленный срок – применять штрафные санкции.