К 2021 году в Прикамье доступ к сотовой связи получат дополнительно 22 тысячи человек

16:53 | 12.03.2019

С начала года в Прикамье к сотовой связи подключили еще 17 населенных пунктов, сообщает министерство информационного развития и связи региона. Таким образом, доступ к сотовой связи получили еще порядка 8 тысяч человек. Сейчас сотовой связью обеспечены 95% жителей Пермского края.



В планах на 2019 год подключить еще 20 населенных пунктов — доступ к сотовой связи и мобильному интернету получат еще 8 тысяч жителей. К 2021 году планируется обеспечить сотовой связью еще 14 тысяч жителей в 36 населенных пунктах. Таким образом, доля обеспеченности сотовой связью будет доведена до 97% среди жителей края.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников ставил одной из ключевых задач краевого правительства проведение интернета и сотовой связи по всей территории региона, в том числе, в отдаленные населенные пункты. По словам главы региона, это повышает качество жизни горожан и открывает перед ними возможности онлайн-пользования госуслугами, дополнительного образования, общения.



Так, в 143 социальных объектах, среди которых фельдшерско-акушерские пункты и колледжи, теперь доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. «До конца 2019 года будет подключено еще 403 соцобъекта. В планах – до конца 2019 года довести этот показатель до тысячи объектов в крае», – сообщил министр информационного развития и связи Игорь Никитин.



Напомним, в 2018 году выход в сеть получило 761 соцучреждение. Кроме того, за последние два года фельдшерско-акушерские пункты по всему региону активно подключали к высокоскоростному интернету: на сегодня к сети подключены больше половины всех ФАПов в крае. В 2019 эту работу планируют продолжить и обеспечить интернетом все ФАПы.



Благодаря оснащению ФАПов интернетом у фельдшеров появилась возможность вести медицинскую карту пациента в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи, заказывать забор биоматериала для проведения анализов, выписывать льготный рецепт или больничный, а при необходимости очного осмотра — записывать пациента на прием к врачу. Результаты всех обследований пациента фельдшер получает также удаленно — в единой информационной системе. Сам пациент получил дистанционный доступ к своей медицинской карте, может записываться на прием к врачу через интернет.



Отметим, для того, чтобы воспользоваться интернетом во всех точках доступа, достаточно пройти авторизацию по номеру телефона или через логин и пароль ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) с портала Госуслуги. Для авторизации в ЕСИА можно обратиться в любой МФЦ, отделение почты или Ростелеком. Подробнее со списком социальных объектов, которые подключены к Wi-Fi, можно ознакомиться на главной странице портала «Управляем вместе» в разделе «Публичный Wi-Fi» https://permkrai.ru/program/category/?id=88.