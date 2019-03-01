Прикамские дзюдоистки завоевали «золото» и «серебро» первенства России

14:58 | 12.03.2019

Первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет состоялось в Екатеринбурге. Команда Пермского края завоевала две медали.



Пермячка Эльвира Камалова стала первой в весовой категории до 70 кг. Дзюдоистку тренируют Наталья и Александр Карахановы.



«Я впервые выиграла «золото» на «России» и очень счастлива! — сказала Эльвира Камалова. — Эта победа — результат долгих, упорных тренировок и ежедневной работы над собой».



Серебряная медаль в весовой категории до 57 кг – у спортсменки из с. Троельга Кунгурского района Кристины Шиловой. Ее тренер – Роман Шилов.



В соревнованиях приняли участие около 500 человек из 40 регионов страны. По результатам обновлены составы молодежных сборных РФ для участия в первенстве Европы и других международных соревнованиях этого года.