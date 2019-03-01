Пермяков приглашают на ярмарки

13:35 | 12.03.2019

В марте будут работать две площадки.



Посетителям ярмарок предложат доступную по ценам продукцию белорусских производителей в широком ассортименте: продукты питания, непродовольственные товары, включая косметику, одежду и белье, и другое.



До 17 марта с 10:00 до 19:00 работает ярмарка на Комсомольском проспекте, 79, на площадке перед ДК им. Солдатова. С 18 по 24 марта ярмарка разместится в Кировском районе: ул. Кировоградская, 26, на площадке перед ДК им. Кирова.