В Пермском крае рабочего задавило станком

13:16 | 12.03.2019

Несчастный случай произошел в Кунгуре на одном из предприятий 11 марта.



Пятитонный станок упал на 50-летнего рабочего. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Следственные органы проводят проверку случившегося, чтобы вынести процессуальное решение.