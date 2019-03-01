В Перми внесены изменения в схему движения трамваев

12:27 | 12.03.2019

Схема движения трамваев меняется с 12 марта. Один маршрут отменен, один восстановлен и один укорочен.



Трамвай №13 прекращает существование. Вновь запускается трамвай маршрута №2, следующий от Осенцов до Стахановской. Трамвай №6, ранее следовавший по маршруту «Велта» - м/р Висим, будет ходить до Разгуляя.