Игорь Комаров обсудит с губернаторами ПФО меры поддержки и продвижения талантливой молодежи

12:13 | 12.03.2019

12 марта в Ижевске состоится заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО «О реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению».



В совещании под председательством Игоря Комарова принимают участие главы всех субъектов ПФО, в том числе губернатор Пермского края Максим Решетников. Членом Совета также является главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.



В этот же день состоится совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ и полномочного представителя президента России в ПФО. Николай Патрушев и Игорь Комаров заслушают доклады губернаторов по нескольким направлениям.