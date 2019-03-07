Пермь: новости дня
12:04 | 12.03.2019
В 2018 году по заявлениям пермских энергетиков «ЭнергосбыТ Плюс» возбуждено 9 уголовных дел против руководителей УК и ТСЖ
В 2018 году Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с правоохранительными органами добился возбуждения 9 уголовных дел в отношении менеджмента организаций, управляющих жилым фондом. Наиболее часто недобросовестные управленцы допускали нарушения по ст. 160 «Присвоение или растрата» и ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса РФ. Главная причина, по которой управленцы оказываются на скамье подсудимых, – махинации с платежами граждан за отопление и горячую воду. Общая сумма долга за тепло УК региона перед «Т Плюс» сейчас составляет 3,6 млрд рублей.
В прошлом году вынесены приговоры судов в отношении сотрудника ООО «ИРЦ-Прикамье» Алексея Овсянникова, директора ООО «УК «Рифей Комфорт» Дениса Гузия, директора ООО УК «Жилой дом» Ларисы Дружбиной, директора ООО «УК «Наш дом» Алексея Казакова и управляющей ТСЖ «Берег» Светланы Загоруйко. Общий назначенный реальный срок тюремного заключения – более 3,5 года лишения свободы.
Кроме того, суд лишил фигурантов уголовных дел права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере обслуживания жилищного фонда, на общий срок более 10,5 года. С осужденных будет взыскано более 37 млн рублей в счет погашения причиненного ущерба. По истечении сроков наказания экс-управленцы будут ограничены в свободе выезда за границу и ограничены в правах на распоряжение своим имуществом до полного погашения причиненного ущерба. Всего в 2018 году в рамках уголовных производств энергетики Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» заявили 348,2 млн рублей в качестве суммы ущерба, нанесенного преступными действиями управдомов. Совокупная задолженность потребителей перед теплоснабжающими предприятиями «Т Плюс» в Прикамье – 9,1 млрд рублей.
В настоящее время в суде Мотовилихинского района Перми рассматривается уголовное дело в отношении бывших основных менеджеров расчетного центра ООО «ИРЦ-Прикамье» и директоров подконтрольных этой организации управляющих компаний «Профи Дом», «ПМК» и «КОД», руководители которых совершали хищения денежных средств у поставщика энергоресурса. В Орджоникидзевском суде Перми заканчивается судебный процесс над председателем ТСЖ «Кабельщиков, 10».
Продолжаются расследования уголовных дел в отношении директоров ООО УК «Единый город», ООО «Новодом», ООО УК «Горизонт», ООО УК «Моторостроитель», ООО УК «Гайва», ООО УК «Нартекс», ООО УК «ЭКВО», ООО УК «Янтарь». Теплоэнергетики выражают надежду, что все факты злоупотреблений со средствами граждан получат надлежащую правовую оценку, и виновные понесут заслуженное наказание. В 2019 году совместная работа с правоохранительными органами по выявлению преступлений в сфере ЖКХ будет продолжена.
Директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков отмечает: «В регионе при поддержке властей проводится планомерное оздоровление системы расчетов за энергоресурсы с переводом населения на прямые платежи поставщикам коммунальных услуг».
© «Вечерние Ведомости»
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