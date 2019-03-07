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Пермь: новости дня


 

18:18 | 11.03.2019

В Прикамье масленичные гуляния на основных площадках собрали более 19 тысяч человек

В воскресенье на двух основных площадках Прикамья – эспланаде и архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» – прошли масштабные масленичные гуляния.

По данным городской администрации, праздник на площади перед Театром-Театром собрал свыше 12 тысяч пермяков и гостей краевой столицы. «Вечернюю Масленицу» в музее под открытым небом посетили более 7 тысяч человек, сообщает министерство культуры Пермского края.

На эспланаде в этот день состоялся «Масленичный маскарад», во время которого прошли парад ряженых и конкурс красоты Маслениц, гости праздника могли поучаствовать в «Гигантском ручейке». Ведущие праздника веселили народ и рассказывали о традициях празднования Масленицы на Руси, а бродячие скоморохи-циркачи демонстрировали публике свои таланты. Артисты, фокусники, «огненные» люди и ростовые фигуры создали для гостей праздничную атмосферу.

Также в Масленичном городке прошли «богатырские» состязания: гости могли проверить свою удаль и силу в русских народных забавах. Для детей состоялись кукольные представления и мастер-классы. Особо зрелищной стала площадка уличного театра огня. Под открытым небом в этот день прошли показательные выступления кузнецов из «Гильдии мастеров Урала». По традиции в конце праздника состоялось сожжение чучела Масленицы.

В «Хохловке» впервые масленичные гуляния прошли в вечернее время. Кроме того, сожжение Масленицы в музее под открытым небом было, пожалуй, самым необычным за все время его существования: вместо одного чучела гостей ждали целых шесть деревянных фигур. Сожгли их на льду залива, напротив знаменитых скал Хохловки.

Помимо традиционных забав – хороводов, плясок под гармонь, частушек, масленичного столба с подарками, катания с гор и на санях с удалой тройкой – гости «Хохловки» также могли увидеть, как изо льна делается полотно, как специально приглашенные мастера ткут, плетут из лозы, изготавливают народных кукол и деревянные игрушки, обрабатывают бересту и камень. Также гостей «Вечерней Масленицы» в музее под открытым небом угощали блинами и другими лакомствами от прикамских фермеров.

© «Вечерние Ведомости»

 


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