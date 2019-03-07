Игорь Сапко: сервис «Избиратель – депутат» – отличное подспорье в работе с избирателями

18:06 | 11.03.2019

В Казани 5-6 марта состоялся IT-форум «Единой России» «Информационные технологии». Это первый в истории партии IT-форум, на котором собрались все специалисты, ответственные за информатизацию региональных отделений и руководители местных исполкомов.



Развитием IT-технологий определяется сегодня качество государственных услуг, готовность работать с людьми, своевременно откликаться на проблемы общества и способствовать их эффективному решению. Об этом заявила первый заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина в Казани на первом всероссийском форуме партии «Единая Россия» «Информационные технологии».



На форуме «Информационные технологии» были озвучены вопросы автоматизации партии и работы с региональными и местными отделениями, а также новые IT-продукты партии: информационная система «Наблюдатель Единой России», «Избиратель – депутат», «Партийный радар», мобильное приложение «Партия на ладони», «Мониторинг национальных объектов» и электронная приемная граждан.



Депутат Государственный Думы РФ, член фракции «Единая Россия», уполномоченный по проведению выборов ЕР в Республике Татарстан Игорь Сапко отметил, что, безусловно, на первом месте стоит открытость партии, и важен личный контакт с каждым избирателем.



«В своей работе стараюсь активно использовать современные технологии: инфографика, проектная работа, активное присутствие в социальных сетях. Все это позволяет держать руку на пульсе. В условиях развивающихся информационных технологий большинство наших избирателей являются активными пользователями интернет-ресурсов, особенно молодые люди. В связи с этим отличным подспорьем стал запущенный в конце 2018 года сервис «Избиратель – депутат». Здесь каждый житель может отследить работу депутата, спектр вопросов, с которыми можно к нему обращаться, узнать график приемов. Все это помогает быстрее и качественнее решать проблемы наших граждан, быть ближе к народу!» - подчеркнул Игорь Сапко.