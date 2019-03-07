Пермь: новости дня
17:57 | 11.03.2019
Пожилые жители Мотовилихи открыли сезон путешествий
Музей под открытым небом принимает гостей на Масленицу уже не первый год, но впервые за все время прощание с зимой состоялось в вечернее время. Изба Кудымова, Гумно с овином, Богородицкая церковь, Сторожевая башня, Колокольня, Охотничье становье – архитектурные памятники музея «Хохловка» наполнились жизнью, музыкой и историей.
Так, в избе Баяндиных-Баталовых, где работает выставка «От поля льна до полотна», экскурсанты смогли увидеть процесс превращения льна в готовую ткань, познакомились с традициями, связанными с ткачеством и прядением, узнали, какие приметы и святые покровители были у ткачих. В каждом строении музея в этот вечер звучала музыка. Например, в Церкви Преображения выступили «Триголос». В избе Светлакова пели песни под гармонь с этнографическим коллективом «Родные напевы» из села Буб, а рядом с усадьбой Васильевых все желающие могли сплясать под баян и частушки.
Представители серебряного возраста смогли познакомиться и попробовать себя в гончарном мастерстве, росписи, плетении из лозы, изготовлении народной куклы, деревянных игрушек, ткачестве и вышивке, вязании и набойке, обработке бересты и камня.
Не обошелся праздник и без традиционных масленичных забав – взятия снежного городка с клубом «Пермская застава», масленичного столба с подарками, катания с горы и на санях, запряженных тройками лошадей. И, конечно же, в этот день «гвоздем программы» стали масленичные блины, к которым была предложена масса различных угощений.
Закончился праздник грандиозным файер-шоу, финалом которого и стало сожжение чучела Масленицы, которых в этом году на заливе было несколько. Отметим, что чучелами можно назвать скульптуры только образно, поскольку они представляли собой динамические скульптуры Всеволода Аверкиева. Сожжение можно было сравнить с языческим ритуалом: участники факельного шествия подожгли выложенные из соломы дорожки, по которым огонь побежал к скульптурам и добрался до каждой Масленицы.
«Социальный туризм – очень интересное и перспективное направление по повышению качества жизни старшего поколения. В прошлом году в рамках партийного проекта в экскурсионных программах поучаствовали более 300 человек. Среди наших пенсионеров есть много людей энергичных и любознательных, жаждущих ярких впечатлений и новых открытий, и туризм для них – один из лучших способов продления активного долголетия», - говорит председатель регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Елена Савельева.
Напомним, развитие внутреннего социального туризма для пожилых людей – один из приоритетов проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Планируется, что в крае будет увеличиваться число участников программы. Глава региона Максим Решетников поставил задачу ведомствам краевого правительства, чтобы до двух тысяч пожилых людей ежегодно могли путешествовать по городам Прикамья.
© «Вечерние Ведомости»
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