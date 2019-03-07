В Пермском филиале «Т Плюс» началась подготовка производственных объектов к весеннему половодью

17:47 | 11.03.2019

В Прикамье энергетики Группы «Т Плюс» реализуют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы производственных площадок во время весеннего половодья. В соответствии с данными проведенной Гидрометцентром России снегомерной съемки, накопленные к началу марта запасы воды в снежном покрове Волжско-Камского бассейна соответствуют нормам текущего периода.



В настоящее время в Пермском филиале «Т Плюс» сформирована противопаводковая комиссия, проведен анализ аналогичных периодов прошлых лет и разработаны мероприятия по подготовке к безопасному прохождению паводка. Проверяется состояние всех дренажных устройств и помещений, потенциально подверженных подтоплению паводковыми водами, состояние ливневой канализации. Под особым контролем находятся гидротехнические сооружения Широковской ГЭС, а также водозабор Чайковской ТЭЦ-18 и плотина Нижне-Зырянского водохранилища Березниковской ТЭЦ-10.



Повышенное внимание энергетиков уделяется теплосетевой инфраструктуре – специалисты тепловых сетей филиала в ежедневном порядке с началом паводка будут проводить осмотры опорных конструкций трубопроводов, принимать меры по отводу талой воды от люков тепловых камер, при необходимости – осуществлять ее откачку из камер и насосных станций. Вся имеющаяся необходимая техника, а также передвижные насосы для откачки паводковых вод приводятся в состояние повышенной готовности.



По всем вопросам обеспечения безопасного состояния гидротехнических сооружений и оборудования устанавливается взаимодействие с органами исполнительной власти, территориальными противопаводковыми комиссиями, региональными управлениями МЧС.



По результатам прохождения периода «большой воды» запланировано проведение послепаводковых мероприятий, в том числе — обследование гидротехнических сооружений, дорог, систем технического водоснабжения и прочих объектов и, при необходимости, выполнение ремонтных работ.