Пермский губернский оркестр дал 17 концертов в 12 городах Германии

15:28 | 11.03.2019

На протяжении всего февраля в рамках одного из самых масштабных фестивалей военных и духовых оркестров Европы Musikparade Пермский губернский оркестр при поддержке краевого министерства культуры дал 17 концертов в 12 городах Германии. Каждая концертная площадка представляла собой крытую спортивную арену вместимостью от 4 тысяч до 12 тысяч человек, на которой оркестры представляли концертные программы-дефиле – играли в движении.



Всего в фестивале, помимо пермских музыкантов, приняли участие 60 коллективов из разных городов Европы.



Перед каждым выступлением пермской команды ведущий фестиваля Бьёрн Герман знакомил европейцев с Пермью и Пермским краем. Он подробно рассказывал о том, где находится город, о его исторических и культурных ценностях и традициях.



Пермский губернский оркестр представил зрителям новую концертную программу «Классика. Пермский период», в которой прозвучали произведения А. Бородина, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, П. Чайковского. Русскую классику в исполнении духового оркестра зрители этого фестиваля услышали впервые.



«Представить русскую классическую музыку на дефиле духового оркестра – это не совсем ожидаемо для посетителей таких концертов, но всегда принимается очень тепло, потому что классическая музыка русская очень хорошо знакома и любима в Европе», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.



Своим профессионализмом хореографическая группа Пермского губернского оркестра покорила и зрителей, и организаторов. Продюсер фестиваля Лоредана Паллеридо подчеркнула невероятную синхронность коллектива: «В этом шоу есть что-то особенное – оно совсем не похоже на выступления других оркестров! Во время их выступления ты можешь мечтать – это настолько чувственная и эмоциональная музыка… Это просто какой-то другой мир!»



Маршрут гастролей проходил по крупнейшим городам Германии: Гамбург, Котбус, Кёльн, Берлин. Концерт в столице выпал на 23 февраля. День защитника Отечества оркестр отметил маршем «Прощание славянки» у Бранденбургских ворот. Своеобразный флэшмоб мгновенно собрал несколько десятков зрителей. А сотрудник немецкой полиции даже попросил сделать памятную фотографию с Евгением Тверетиновым.



Гастрольный тур завершился двумя концертами в Дрездене, после чего пермяки сразу отправились домой.



Сейчас музыканты готовят для жителей Перми и Прикамья новую концертную программу «Музыка экрана. 2 часть». Концерт состоится 23 марта в ДК им. А.Г. Солдатова.