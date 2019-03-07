Пермь: новости дня
15:28 | 11.03.2019
Пермский губернский оркестр дал 17 концертов в 12 городах Германии
Всего в фестивале, помимо пермских музыкантов, приняли участие 60 коллективов из разных городов Европы.
Перед каждым выступлением пермской команды ведущий фестиваля Бьёрн Герман знакомил европейцев с Пермью и Пермским краем. Он подробно рассказывал о том, где находится город, о его исторических и культурных ценностях и традициях.
Пермский губернский оркестр представил зрителям новую концертную программу «Классика. Пермский период», в которой прозвучали произведения А. Бородина, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, П. Чайковского. Русскую классику в исполнении духового оркестра зрители этого фестиваля услышали впервые.
«Представить русскую классическую музыку на дефиле духового оркестра – это не совсем ожидаемо для посетителей таких концертов, но всегда принимается очень тепло, потому что классическая музыка русская очень хорошо знакома и любима в Европе», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.
Своим профессионализмом хореографическая группа Пермского губернского оркестра покорила и зрителей, и организаторов. Продюсер фестиваля Лоредана Паллеридо подчеркнула невероятную синхронность коллектива: «В этом шоу есть что-то особенное – оно совсем не похоже на выступления других оркестров! Во время их выступления ты можешь мечтать – это настолько чувственная и эмоциональная музыка… Это просто какой-то другой мир!»
Маршрут гастролей проходил по крупнейшим городам Германии: Гамбург, Котбус, Кёльн, Берлин. Концерт в столице выпал на 23 февраля. День защитника Отечества оркестр отметил маршем «Прощание славянки» у Бранденбургских ворот. Своеобразный флэшмоб мгновенно собрал несколько десятков зрителей. А сотрудник немецкой полиции даже попросил сделать памятную фотографию с Евгением Тверетиновым.
Гастрольный тур завершился двумя концертами в Дрездене, после чего пермяки сразу отправились домой.
Сейчас музыканты готовят для жителей Перми и Прикамья новую концертную программу «Музыка экрана. 2 часть». Концерт состоится 23 марта в ДК им. А.Г. Солдатова.
© «Вечерние Ведомости»
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