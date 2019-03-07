Пермь: новости дня
15:16 | 11.03.2019
Минстрой РФ включил Пермь и Березники в список городов-пилотов федерального проекта «Умный город»
«После того, как мы оценили первую волну заявок, стало очевидно, что далеко не все эти города в состоянии выполнить те задачи, которые перед ними поставлены, поэтому Минстроем России было принято решение о необходимости заключения соглашения с регионом и муниципалитетом, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты. Сегодня мы одобрили первые семь заявок из четырех регионов – и я поздравляю коллег с официальным стартом проекта на их территориях», – прокомментировал в ходе совещания Андрей Чибис. В список городов-пилотов, помимо Перми и Березников, также попали Обнинск, Калуга, Нижний Новгород, Саров и Сатка. Соглашения о реализации проекта будут подписаны до конца месяца.
По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, там, где «умные» технологии уже используются, повышается уровень безопасности и комфорта. «Мы понимаем, что за «умными» технологиями будущее, не успеем обернуться, как интернетом вещей будет никого не удивить. По внедрению новых сервисов Пермский край один из первых в России, – отметил Максим Решетников. – Мы уже тестируем «Умный свет» на одной из центральных улиц Перми, эта технология доказала свою эффективность, и сейчас она будет постепенно распространяться в краевой столице, а затем и в других городах. Если мы увидим, что «Умный дом» реально позволяет решать вопросы безопасности, этот сервис также получит широкое распространение».
В рамках федерального проекта будут внедряться передовые цифровые и инженерные решения в городской и коммунальной инфраструктуре. Проект реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».
Решение о включении в федеральную программу было принято после рассмотрения дорожной карты проектов «Умный город-Пермь» и «Умный город-Березники», направленных министерством информационного развития и связи Пермского края в Министерство строительства и ЖКХ РФ. Дорожная карта пилотных проектов включает в себя не только стандартные мероприятия, но и дополнительные, сформулированные на основании анализа наиболее актуальных проблем.
«Ряд «умных» систем позволяет обеспечить безопасность жителей, помогает бороться с несанкционированными свалками, упрощает кадастровый учет, ― обозначил министр связи и информразвития Пермского края Игорь Никитин. ― «Умный» город ― значит удобный и безопасный, а в случае с такими проектами, как «Умный свет», еще и экономный».
Отметим, в рамках пилотного проекта в микрорайоне Любимов в Березниках уже проведена модернизация уличного освещения. Установлено 300 светодиодных LED-светильников взамен проектных светильников с газоразрядными лампами. «Умный свет» позволит достичь экономии электроэнергии на 46%. Об этом во время доклада на заседании рабочей группы рассказал глава Березников Сергей Дьяков.
Второе направление проекта ― модернизация тепловых пунктов и диспетчеризация социальных объектов. Сейчас система регулирования передачи информации по ресурсам воды, тепла, электричества внедрена во всех 99 соцучреждениях города. Совместно с компанией «Ростелеком» проведена реконструкция всех узлов подачи ресурсов. По прогнозу экспертов, экономия составит более 20 млн рублей ежегодно.
В городе также по рекомендации полиции в криминальных районах установлено 82 камеры видеонаблюдения. Сейчас камеры переданы на баланс министерства транспорта Пермского края для возможности отслеживать трафик движения транспорта в режиме реального времени и осуществлять мониторинг вывоза твердых бытовых отходов. Также системой видеонаблюдения по периметру зданий оснащены все детские сады города. Видеоматериал выводится на экраны частного охранного предприятия.
Еще одним новшеством в рамках проекта стало внедрение системы контроля газов. Сейчас в рамках проекта установлено 37 сейсмодатчиков. Данные системы передаются в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). «В том случае, если где-то фиксируется превышение нормы, например, хлора, даже на территории предприятия – у нас появляется возможность оперативно среагировать. Также мы установили систему онлайн-мониторинга в части оседаний. Сейсмические датчики реагируют в случае обрушения, вся информация поступает в горный институт и в ЕДДС», – рассказал Сергей Дьяков.
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации уже создана рабочая группа по реализации проекта «Умный город», в состав которой вошли представители всех заинтересованных федеральных и региональных органов власти, представители отраслей жилищно-коммунального хозяйства, крупнейшие разработчики технологий, экспертное сообщество, вузы и центры компетенций, а также ведущие международные эксперты, в том числе заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) г-жа Маймунах Мохд Шариф.
© «Вечерние Ведомости»
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