Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию и личный прием

13:44 | 11.03.2019

12 марта с 10.00 до 12.00 управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук проведет прием населения.



13 марта он же проведет прямую линию с населением. Проконсультироваться со Станиславом Аврончуком по актуальным вопросам пенсионного обеспечения жители Пермского края смогут с 15.00 до 17.00 по телефону 264-31-01.



20 марта с 10.00 до 12.00 состоится прием граждан по вопросам персонифицированного учета. Проведет его заместитель управляющего Г.Г. Мартюшева.



Жителей Прикамья примут по адресу: Пермь, б-р Гагарина, 78. к. 103. Также ежедневно работает «горячая» линия ОПФР: 264-32-04.