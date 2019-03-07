Пермская УК принесла собственнику квартиры извинения за платежку на два миллиона

13:16 | 11.03.2019

Управляющая организация ООО «Свой дом» извинилась перед собственником квартиры в доме по ул. Соловьева, 6.



Жителям этого дома в Перми пришли платежные квитанции с гигантскими счетами. Например, в одной из квартир УК «Свой дом» по ошибке насчитала более четырех тысяч жильцов и предложила собственнику заплатить за «коммуналку» свыше двух миллионов рублей.



Управляющая организация объяснила, что неверные сведения в счет-квитанцию на оплату ЖКУ попали из-за сбоя программного обеспечения, поэтому и произошла ошибка в начислениях. Ошибка уже устранена, начисления откорректировали. Собственнику квартиры принесли извинения.



ИГЖН напоминает, что при наличии сомнений в правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги собственник может подать заявление в письменной форме в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, чтобы проверить начисления. К заявлению нужно приложить платежные документы.