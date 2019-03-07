Президент направил телеграмму прикамскому лыжнику Владиславу Киселёву

12:42 | 11.03.2019

Президент России Владимир Путин направил поздравление воспитаннику спортивной школы Горнозаводска Владиславу Киселёву за первую в истории России победу по спортивному ориентированию. Ее прикамский спортсмен завоевал в первый день Всемирной универсиады.



«Уважаемый Владислав Андреевич! Поздравляю Вас с триумфом. Проявив целеустремленность, выдержку и силу воли, Вы обошли серьезных соперников и финишировали с победным результатом. Уверен, что золотая медаль Универсиады станет для Вас стимулом к новым достижениям. Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго!» – говорится в телеграмме. Владислав Киселёв завоевал золото в мужском спринте на соревнованиях по спортивному ориентированию в рамках XXIX Всемирной универсиады, которая проходит в Красноярске. Также прикамский спортсмен стал серебряным призером в гонке преследования.



Напомним, спортивное ориентирование на лыжах представлено на Всемирной универсиаде впервые в этом году.



Спортивные студенческие соревнования завершатся 12 марта. Пермский край на них представляет 9 спортсменов.