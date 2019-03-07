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Пермь: новости дня


 

12:37 | 11.03.2019

Начало недели в Перми будет теплым

Сейчас в столице Прикамья +2 градуса, пасмурно. Сегодня, 11 марта, в Перми будет до +4°C, ночью сохранится положительная температура, будет дождь.

Завтра днем столбик термометра может подняться до +5°C, ночью – около нуля, мокрый снег. В среду, 13 марта, столбик термометра опустится ниже нуля, будет гололедица и сильный ветер, ночью – около -5°C. В четверг будет около -1°C, ночью – -6°C. В пятницу ожидается около -3°C, в выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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