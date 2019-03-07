Пермский приют «Матроскин» собирает средства на открытие котокафе

13:40 | 10.03.2019

В мае «Матроскин» (vk.com/zzzperm) планирует открыть кафе «Котовский». Здесь сможет находиться до двадцати котиков из приюта.



Заведение будет разделено на две части: в одной разместится кофейня, в другой – игровая зона для кошек, где с ними можно будет провести время и пообщаться, а также забрать домой нового друга. В приюте полагают, что всего за год работы «Котовского» не менее ста подопечных обретут свой дом. Также в котокафе будет работать благотворительный магазин, будут проходить благотворительные мероприятия и лекции «Школы заботливого хозяина».



Сейчас для открытия заведения не хватает около 80 тысяч рублей. Сбор средств на краудфандинговой площадке «Планета» (planeta.ru/campaigns/kotovsky) продлится до 20 марта.