Пермский международный марафон выставит на регистрацию десять тысяч слотов

13:37 | 10.03.2019

III Пермский международный марафон состоится 7 и 8 сентября, сообщил комитет по физической культуре и спорту администрации Перми. Регистрация скоро откроется.



В этом году планируется открыть 10 тысяч слотов на разные дистанции, а затем увеличить их количество. Кроме того, появится отдельный забег для детей.



Трасса изменится из-за реконструкции Комсомольского проспекта, но по-прежнему будет проходить по центру Перми. Это новшество коснется в основном длинных дистанций.



С наступлением теплой и сухой погоды трассу сертифицирует представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Таким образом, при установлении рекорда результат будет официально признан спортивным сообществом.



Отметим, в прошлом году в марафоне приняли участие 7,2 тысячи человек.