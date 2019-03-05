Принц Чарльз вручил премию воспитаннику Пермского хореографического училища

19:05 | 7.03.2019

28-летний выпускник Пермского хореографического училища Вадим Мунтагиров получил премию международного фестиваля-конкурса National Dance как «Лучший танцовщик года». Награду ему вручил лично британский принц Чарльз.



Уже пять лет Вадим Мунтагиров исполняет ведущие партии в Ковент-Гардене (Covent Garden) – на главной королевской сцене Лондона, где и был замечен королевской семьёй.



В Пермское хореографическое училище танцор решил поступать по стопам своих отца и сестры, которые тоже отучились в Перми. По словам Вадима, ему было девять лет, когда семья решила переехать в Ханты-Мансийск, а он отправился в Пермское хореографическое училище. Отучившись в нем шесть лет, артист балета занял второе место в международном конкурсе в Лозанне (Швейцария), на котором призом стало обучение в любой школе мира. Вадим выбрал Лондонскую Королевскую балетную школу.