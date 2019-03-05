На «Вечернюю Масленицу» в Хохловку пермяков отвезут дополнительные автобусы

17:59 | 7.03.2019

10 марта на маршруте №340 сообщением «г. Пермь – с. Хохловка» вводятся дополнительные рейсы. Отправление с пермского автовокзала в 14:40, из Хохловки – в 20:00.



Напомним, 10 марта в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдет необычное мероприятие – «Вечерняя Масленица». Народные мастера и ярмарочные ряды начнут работу с 12:00, а основная программа праздника стартует в 16:00. Сожжение чучела Масленицы запланировано на 18:30. В этом году гостей ожидает большой сюрприз.