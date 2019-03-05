На краевой конкурс социальных и гражданских инициатив поступило 347 проектов

17:49 | 7.03.2019

Завершился прием заявок на участие в краевом конкурсе социальных и гражданских инициатив.



В этом году впервые у жителей Прикамья появилась возможность предложить свой проект через портал «Управляем вместе». Такой формат подачи доказал свою эффективность – почти 60% проектов (206) поданы онлайн.



По словам директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгения Хузина, такой формат особенно удобен для жителей отдаленных территорий. «Мы видим, что география конкурса социальных и гражданских инициатив широкая, не всем удобно ехать в Пермь, чтобы передать документы на конкурс лично. Подключая к конкурсу электронную платформу, мы продумали процесс подготовки участников. Был проведен семинар, на котором подробно была описана процедура подачи заявки. Участниками обучения стали 100 человек, еще 355 человек просмотрели его запись», – отметил Евгений Хузин.



Некоммерческие организации Прикамья представили проекты, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержку ветеранских организаций, социальную поддержку и защиту граждан, развитие детского и молодежного общественного движения и другие.

Наибольшее количество проектов поступило в номинации «Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья» (93), «Патриотическое воспитание» (79), а также в направлении поддержки организаций ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций (71).



6 марта состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором был определен перечень проектов, допущенных ко второму этапу конкурса (экспертизе). В настоящее время эксперты приступают к оценке проектов. Победители будут определены до 18 апреля 2019 г.



Напомним, что конкурс проводится администрацией губернатора Пермского края для поддержки некоммерческих организаций Прикамья. Грантовый фонд конкурса составляет почти 63 млн рублей. В прошлом году на 1 этап конкурса жители подали 340 проектов, а победителями краевого конкурса социальных и гражданских инициатив (проектов) стали 137 организаций. Кроме того, до 15 марта продолжается прием заявок на соискание поддержки Фонда президентских грантов. По итогам 2018 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по объему направленных на гражданские проекты средств из фонда. По итогам 2018 года организации Пермского края получат 157 млн рублей на реализацию заявленных проектов.