Губернатор Прикамья вручил Почетную грамоту известному российскому хирургу

17:42 | 7.03.2019

7 марта заседание правительства Пермского края началось с вручения Почетной грамоты. За значительный вклад в развитие здравоохранения Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность награжден профессор ПГМУ им. Е.А. Вагнера Владимир Черкасов. Грамоту ученому-хирургу, известному в крае и во всей стране, вручил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Глава региона отметил вклад ученого в развитие здравоохранения региона. «Сегодня Владимир Аристархович продолжает трудиться, руководит многопрофильной хирургической кафедрой, готовит тех самых специалистов в сфере здравоохранения, которых нам существенно не хватает», – подчеркнул Максим Решетников и пожелал Владимиру Черкасову неиссякаемой энергии и успехов.



Владимир Аристархович Черкасов имеет высшую квалификационную категорию по хирургии, сертификаты специалиста по хирургии, фтизиатрии, хирургии туберкулеза, организации здравоохранения.



Известный во всей России ученый-хирург является автором более 300 печатных работ, в том числе 5 монографий, соавтором глав в учебнике «Хирургические болезни», в руководстве для хирургов «Эндоскопическая торакальная хирургия». Под его руководством создана научная школа хирургов и фтизиатров.



За заслуги в образовательной, научной, лечебной деятельности профессор Владимир Черкасов отмечен медалями и знаками Российской академией естественных наук.