Пермь: новости дня
13:12 | 7.03.2019
Законодатели Прикамья одобрили федеральную инициативу
Краевые законодатели одобрили проект постановления О поддержке проекта федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам), который инициирован в связи c рассмотрением проекта соответствующего федерального закона. Как сказано в пояснительной записке к федеральному законопроекту, документ разработан в целях реализации положений Послания президента РФ B.B. Путина об индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе. Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может оставаться без изменений. Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше его прожиточного минимума на сумму прибавки по итогам индексации пенсии. Новый порядок будет, в том числе, распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий.
«Около 10% от общего количества пенсионеров Пермского края будут получать эту социальную доплату. Рассмотренный законопроект снимает ограничение по объему социальных выплат пенсионерам в виде прожиточного минимума по Пермскому краю. Другими словами, дополнительные выплаты исключаются из расчета общего объема доходов пенсионеров, что дает возможность пенсионеру получать социальную поддержку и по достижению прожиточного минимума», - прокомментировал законопроект председатель социального комитета Сергей Клепцин.
Постановление Законодательного собрания вступает в силу со дня подписания и направляется в Государственную Думу РФ.
«Ранее наши выплаты учитывали инфляцию за предыдущий период. Принятый закон показывает, что мы стали работать на опережение. Согласно докладу министра социального развития, по итогам года люди получат дополнительно около шести тысяч рублей. Без принятия закона на федеральном уровне данная мера была бы невозможна», - отметил первый заместитель председателя краевого парламента Игорь Папков.
После пленарного заседания ситуацию также прокомментировала председатель Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко: «Мы, прослушав послание президента, безусловно, обсуждали его у себя в организации. Хорошо, что сейчас обратили внимание на ту категорию пенсионеров, которая, наверно, была ущемлена. Мы поддерживаем это решение и очень благодарны за оперативное рассмотрение этого важного вопроса».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:22 | 7.03.2019
Екатеринбуржца оштрафовали за перевозку 450 кг опасной икры
13:12 | 7.03.2019
Законодатели Прикамья одобрили федеральную инициативу
12:59 | 7.03.2019
В Екатеринбургском зоопарке в преддверии 8 Марта выбирают «зоомисс». Претендентки четыре
12:06 | 7.03.2019
Ипотечный портфель в Пермском крае увеличился за год на 16,7%
11:59 | 7.03.2019
Губернатор Пермского края поздравил женщин Прикамья с Днем 8 Марта
11:57 | 7.03.2019
Евгений Куйвашев заранее дал поручения по подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге
11:53 | 7.03.2019
В выходные в Перми наступит оттепель
11:38 | 7.03.2019
В ДТП на улице Белинского пострадала 14-летняя девочка
11:34 | 7.03.2019
Дочка госкорпорации «Ростех» поставила в Курганскую область вакциону от кори и паротита
11:16 | 7.03.2019
Таможенники и ФСБ задержали автомобиль с партией ножей и сабель, направлявшийся в Екатеринбург
11:10 | 7.03.2019
Глава департамента образования Зауралья посетил Звериноголовский район, где учителя заявили о задерже зарплаты
10:20 | 7.03.2019
Свердловчан просят сообщать о точках сбыта наркотиков
10:03 | 7.03.2019
57 ударов ножом: екатеринбуржец осужден на 11 лет за убийство отца
09:48 | 7.03.2019
Александр Высокинский проверил метро Екатеринбурга на доступность для маломобильных граждан
08:22 | 7.03.2019
Итальянский художник ни разу не был в Екатеринбурге, но выпустил открытки с городскими пейзажами Уральской столицы
07:57 | 7.03.2019
Жительница Екатеринбурга упрекнула мэрию в том, что остановке в Академическом присвоено неправильное название: Тимофеев-Ресовский не был академиком
22:35 | 6.03.2019
Дипломат из украинского консульства в Екатеринбурге попался на нарушении этики. Его судьбу решит МИД РФ
21:42 | 6.03.2019
Мольбы дольщиков услышаны: строительство ЖК «Кольцовский дворик», замороженного 2 года назад, возобновилось
20:53 | 6.03.2019
Бойцы свердловских спецподразделений приняли участие в криминальных разборках на Уралмаше
18:58 | 6.03.2019
В Перми возбуждено дело против организаторов казино
18:19 | 6.03.2019
В домах Прикамья в 2019 году планируют заменить 362 лифта
18:15 | 6.03.2019
Почти 300 обманутых дольщиков Кизела получат субсидии на новое жилье
17:58 | 6.03.2019
В марте Екатеринбург примет Ural Fitness Fest 2019
17:51 | 6.03.2019
В «Хохловке» пройдет самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея
17:33 | 6.03.2019
Жителей Прикамья вновь предупреждают об ухудшении погоды
17:28 | 6.03.2019
Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки