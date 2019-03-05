Законодатели Прикамья одобрили федеральную инициативу

13:12 | 7.03.2019

В Законодательном собрании Пермского края прошло внеочередное заседание регионального парламента. На повестке один вопрос - о поддержке проекта федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи».



Краевые законодатели одобрили проект постановления О поддержке проекта федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам), который инициирован в связи c рассмотрением проекта соответствующего федерального закона. Как сказано в пояснительной записке к федеральному законопроекту, документ разработан в целях реализации положений Послания президента РФ B.B. Путина об индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера. Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе. Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может оставаться без изменений. Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше его прожиточного минимума на сумму прибавки по итогам индексации пенсии. Новый порядок будет, в том числе, распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий.



«Около 10% от общего количества пенсионеров Пермского края будут получать эту социальную доплату. Рассмотренный законопроект снимает ограничение по объему социальных выплат пенсионерам в виде прожиточного минимума по Пермскому краю. Другими словами, дополнительные выплаты исключаются из расчета общего объема доходов пенсионеров, что дает возможность пенсионеру получать социальную поддержку и по достижению прожиточного минимума», - прокомментировал законопроект председатель социального комитета Сергей Клепцин.



Постановление Законодательного собрания вступает в силу со дня подписания и направляется в Государственную Думу РФ.



«Ранее наши выплаты учитывали инфляцию за предыдущий период. Принятый закон показывает, что мы стали работать на опережение. Согласно докладу министра социального развития, по итогам года люди получат дополнительно около шести тысяч рублей. Без принятия закона на федеральном уровне данная мера была бы невозможна», - отметил первый заместитель председателя краевого парламента Игорь Папков.



После пленарного заседания ситуацию также прокомментировала председатель Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко: «Мы, прослушав послание президента, безусловно, обсуждали его у себя в организации. Хорошо, что сейчас обратили внимание на ту категорию пенсионеров, которая, наверно, была ущемлена. Мы поддерживаем это решение и очень благодарны за оперативное рассмотрение этого важного вопроса».