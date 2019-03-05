Ипотечный портфель в Пермском крае увеличился за год на 16,7%

12:06 | 7.03.2019

По данным Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, объем заимствований по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) к 1 февраля 2019 года достиг 113,3 млрд рублей, увеличившись на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля просроченной задолженности по ИЖК снизилась с 1,9 до 1,6%.



В январе 2019 года объем выдачи ИЖК вырос на 14,8% по сравнению с январем 2018 года. За месяц было выдано 1,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 2,8 млрд рублей.



При этом, по данным финансового учреждения, средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в январе 2019 года изменилась незначительно по сравнению с уровнем января 2018 года и составила 9,97%. Ипотечных заимствований в иностранной валюте в январе не проводилось.



Отметим, президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию озвучил комплекс мер поддержки ипотечного кредитования, а также потребовал навести порядок на рынке микрокредитования. Путин поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже. Он также предложил компенсировать многодетным семьям 450 тысяч рублей по ипотеке, ввести ипотечные каникулы и установить льготу для семей с детьми на весь срок ипотеки.