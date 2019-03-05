Губернатор Пермского края поздравил женщин Прикамья с Днем 8 Марта

11:59 | 7.03.2019

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с наступающим праздником Восьмое марта!

С этим днём приходит настоящая весна – мы, мужчины, видим это по вашим улыбкам. В этот день мы поздравляем наших мам, жён, бабушек, дочерей. Дарим самые красивые цветы. Говорим тёплые и нежные слова. Стараемся окружить особой заботой и любовью.

Дорогие женщины, вы – украшение Пермского края.

Мы гордимся вами, потому что за каждым успехом нашего региона – ваши таланты и профессионализм.

Мы не перестаем удивляться, как вы успеваете совмещать работу с домашними хлопотами, заботой о семье и детях. И при этом остаетесь красивыми и обаятельными.

От всей души желаю вам счастья, радости и весеннего настроения. Пусть дети вас радуют, пусть мужчины оберегают, пусть сбудутся все мечты!

С праздником!

Губернатор Пермского края М.Г. Решетников