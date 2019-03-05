В выходные в Перми наступит оттепель

11:53 | 7.03.2019

Сейчас в столице Прикамья -6 градусов, пасмурно. Сегодня, 7 марта, в Перми ожидается около -5°C днем и до -10°C ночью.



Завтра будет около -4°C, ночью – до -10°C. В субботу столбик термометра поднимется до нуля, ожидаются осадки, ночью – до -7°C. В воскресенье, 10 марта, столбик термометра поднимется выше нуля. Такая же погода, по предварительным прогнозам, ожидается и в понедельник.