Почти 300 обманутых дольщиков Кизела получат субсидии на новое жилье

18:15 | 6.03.2019

В Прикамье начались перечисления субсидий на новое жилье обманутым дольщикам г. Кизела. Краевую поддержку получат граждане, которые принимали участие в программах местного развития и обеспечении занятости для шахтерских городов и поселков. Они приобрели квартиры на условиях участия в долевом строительстве, но компании-застройщики так и не выполнили обязательства.



Всего субсидии получат 277 человек. По договорам долевого участия они приобрели 132 квартиры. Застройщиками проблемных домов являются компании ООО «БиС Монтаж» и ООО «Технострой». Свои обязательства перед дольщиками строители не выполнили.



Ранее губернатором Пермского края был вынесен в Заксобрание проект закона, определяющий размер субсидий из краевого бюджета на выплаты обманутым дольщикам. Закон был принят в декабре 2018 года. Так, общая сумма средств, необходимая для выплат, составила 105 млн рублей. Размер субсидии рассчитан исходя из площади квартиры, которую не получили дольщики, и средней стоимости квадратного метра жилья в Кизеле (18 957 рублей).



Отметим, в регионе ведется активная работа по решению вопроса обманутых дольщиков. Так, за полтора года в регионе было сдано 9 проблемных объектов - это порядка 103 тысяч кв. м жилья. Сегодня официальных долгостроев остается 10.