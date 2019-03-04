Пермские фигуристы лидируют на Всемирной универсиаде после короткой программы

17:55 | 6.03.2019

Пара фигуристов из Прикамья Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот заняли первое место после проката короткой программы по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.



Второе место досталось российской паре Алисе Ефимовой и Александру Коровину, третье место занимают россияне Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов.



Произвольную программу пары представят в четверг. Напомним, помимо Анастасии Полуяновой и Дмитрия Сопота, Пермский край на универсиаде представят еще 7 человек. Самая представительная делегация выступает во фристайле — дисциплине могул. В этом виде в борьбу за награды вступят 4 воспитанника СШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова: Елизавета Безгодова, Михаил Долматов, Антон Латышев и Андрей Махнёв. Помимо Владислава Киселёва, спортивное ориентирование представляет Александр Павленко. Валерия Васнецова выйдет на старты биатлонных баталий. Ранее две медали – золотую и серебряную – в копилку сборной России принес прикамец Владислав Киселёв.



Всемирная универсиада в Красноярске завершится 12 марта.