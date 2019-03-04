Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

17:55 | 6.03.2019

Пермские фигуристы лидируют на Всемирной универсиаде после короткой программы

Пара фигуристов из Прикамья Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот заняли первое место после проката короткой программы по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

Второе место досталось российской паре Алисе Ефимовой и Александру Коровину, третье место занимают россияне Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов.

Произвольную программу пары представят в четверг. Напомним, помимо Анастасии Полуяновой и Дмитрия Сопота, Пермский край на универсиаде представят еще 7 человек. Самая представительная делегация выступает во фристайле — дисциплине могул. В этом виде в борьбу за награды вступят 4 воспитанника СШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова: Елизавета Безгодова, Михаил Долматов, Антон Латышев и Андрей Махнёв. Помимо Владислава Киселёва, спортивное ориентирование представляет Александр Павленко. Валерия Васнецова выйдет на старты биатлонных баталий. Ранее две медали – золотую и серебряную – в копилку сборной России принес прикамец Владислав Киселёв.

Всемирная универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:58 | 6.03.2019
В Перми возбуждено дело против организаторов казино

18:19 | 6.03.2019
В домах Прикамья в 2019 году планируют заменить 362 лифта

18:15 | 6.03.2019
Почти 300 обманутых дольщиков Кизела получат субсидии на новое жилье

17:58 | 6.03.2019
В марте Екатеринбург примет Ural Fitness Fest 2019

17:55 | 6.03.2019
Пермские фигуристы лидируют на Всемирной универсиаде после короткой программы

17:51 | 6.03.2019
В «Хохловке» пройдет самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея

17:33 | 6.03.2019
Жителей Прикамья вновь предупреждают об ухудшении погоды

17:28 | 6.03.2019
Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки

17:19 | 6.03.2019
Прикамские школьники заняли первое место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

16:46 | 6.03.2019
Мэрия Екатеринбурга: в городе активизирована уборка снега

16:44 | 6.03.2019
В Кургане 1 апреля стартует месячник по санитарной очистке города

16:19 | 6.03.2019
Подписано соглашение о сотрудничестве Свердловской области и провинции Мпумаланга ЮАР

16:18 | 6.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на «Весенний вернисаж»

15:48 | 6.03.2019
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе поздравляет с Международным женским днем

15:45 | 6.03.2019
Прокуратура проверит информацию об истязании заключенных женщин в свердловской колонии

15:44 | 6.03.2019
Победителей конкурса управленцев «Лидеры России» объявят на следующей неделе

15:10 | 6.03.2019
Родители выпускников Прикамья могут сдать ЕГЭ по русскому языку до середины марта

15:06 | 6.03.2019
8 марта феминистки Екатеринбурга выйдут на площадь 1905 года

15:00 | 6.03.2019
В Екатеринбурге пройдет KFC BATTLE по футболу и стритболу

14:55 | 6.03.2019
Южноуральский храм авторства знаменитого архитектора отреставрируют

14:31 | 6.03.2019
Сотрудница курганской опеки на полгода вперед создала подложные акты проверки условий жизни детей в приемных семьях

14:30 | 6.03.2019
Бил руками и телевизором: жителя Березовского обвиняют в убийстве собутыльника

14:14 | 6.03.2019
В Зауралье суд вынес очередной приговор чиновницам за махинации с землей

13:59 | 6.03.2019
В уральскую столицу перед 8 Марта доставили 400 тонн цветов

13:44 | 6.03.2019
В райотделах полиции Екатеринбурга произошли новые назначения

13:37 | 6.03.2019
Ни отдыха, ни денег: полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от недобросовестной турфирмы

12:57 | 6.03.2019
В Екатеринбурге гендиректору промышленного предприятия грозит штраф за задержки зарплаты в течение трех лет

12:50 | 6.03.2019
Исторический парк «Россия – моя история. Пермский край» расширил контент экспозиций

12:27 | 6.03.2019
В больницах Курганской области не хватает более 430 врачей. Медиков зазывают жильем, зарплатой и добрым отношением коллег

12:26 | 6.03.2019
В Березовском накануне 35 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара

12:23 | 6.03.2019
На благоустройство дворов и парков Пермского края в 2019 году направят более 1,3 млрд рублей

12:03 | 6.03.2019
В Свердловской области налог на старые квартиры вырастет. Кто станет беднее, а кто ещё богаче после этого

11:55 | 6.03.2019
В праздничные выходные ГИБДД организует массовые рейды в Екатеринбурге

11:38 | 6.03.2019
В Кургане частично перекроют две улицы, примыкающие к Сибирской

11:28 | 6.03.2019
«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 19 мая

10:59 | 6.03.2019
У авиакомпании «Победа» появится база в Екатеринбурге





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 