Жителей Прикамья вновь предупреждают об ухудшении погоды

17:33 | 6.03.2019

6 и 7 марта в Пермском крае ожидается сильный мокрый снег, ветер с порывами до 15-20 м/с, гололедица на дорогах.



Краевое МЧС рекомендует быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила движения, воздержаться от прогулок и дальних поездок.