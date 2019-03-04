Прикамские школьники заняли первое место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

17:19 | 6.03.2019

В городе Йошкар-Ола республики Марий Эл завершилась IV Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников, в которой в одном из соревнований первое место заняли старшеклассники из Прикамья.



В рамках Олимпиады прошли четыре вида соревнований: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?». В каждом направлении были определены победители. Команда из Пермского края стала лучшей в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», на втором месте – сборная Ульяновской области, на третьем – ребята из Кировской области.



Участников Интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полномочного представителя президента России Олег Машковцев. Он отметил, что на финал попали самые эрудированные школьники: «В 2019 году вас отобрали из 25,5 тысячи участников данного проекта. И это на 8 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Сегодня в зале собрались самые лучшие. И мы убедились в том, что ваш интеллектуальный уровень чрезвычайно высок».



Всего в Йошкар-Олу съехались 168 самых эрудированных старшеклассников из всех регионов Приволжья. Все они победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.



Отметим, окружной общественный проект Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа реализуется по инициативе участников Молодежного форума «iВолга» при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Основная цель олимпиады – интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности.