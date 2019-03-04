«Горьковка» приглашает пермяков на «Весенний вернисаж»

16:18 | 6.03.2019

8 марта в пермской библиотеке им. Горького – выходной. В другие мартовские дни посетители могут увидеть выставку картин «Весенний вернисаж».



В экспозицию вошли работы преподавателей Детской художественной школы имени Е. Н. Широкова, выполненные в разных жанрах и техниках. Работы созданы в разных уголках Пермского края и на пленэрах в Санкт-Петербурге и Владимире. Выставка работает до 31 марта в арт-фойе «Горьковки» (левое крыло, 3 этаж), 6+.



12 марта в 16:00 состоится заседание клуба «Покорители Инета». Темой станет «Работа в программе Excel». Желающих научат проведению расчетов, составлению таблиц и диаграмм, вычислению простых и сложных функций в программе. Клуб рассчитан на лиц старшего возраста, владеющих навыками работы с ПК, ноутбуком, планшетным компьютером или смартфоном. Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), вход свободный, 16+.



13 марта в 18:00 начнется встреча «Волонтерские проекты». Тема - Долгосрочные проекты: EVS или Long Term Volunteering (LTV). Гостям расскажут, как стать волонтером EVS и выбрать долгосрочную программу, как работают волонтеры в офисах некоммерческих организаций, детских садах, заповедниках, больницах, домах престарелых, музеях в течение 6-12 месяцев. Опытом поделятся участники, уже работавшие в долгосрочных программах. Модератор – Эльвира Фадеева из компании Международные волонтерские проекты, vk.com/volonter59. Встреча состоится в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.