Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе поздравляет с Международным женским днем

15:48 | 6.03.2019

Дорогие женщины! Жительницы Приволжского федерального округа!



Примите самые искренние и теплые поздравления с праздником 8 марта! Этот прекрасный день дарит нам весеннее настроение, напоминает о самом светлом и добром. Спасибо вам за любовь, за мудрость и терпение, за заботу и гармонию. Внимательные квалифицированные врачи, терпеливые нянечки и воспитательницы, мудрые учителя, чьи советы не раз помогают нам в жизни, улыбчивые парикмахеры, искуснейшие повара, успешные менеджеры, талантливые актрисы... Можно продолжать бесконечно. Вы, женщины, работаете везде — результативно, грамотно и профессионально.



В России делается многое и для укрепления семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному собранию поставил амбициозные задачи: развитие мер поддержки материнства и детства, улучшение качества жизни и создание условий для того, чтобы мамы и дети чувствовали заботу и поддержку государства. Я уверен, у нас все получится.



Желаю вам любви, счастья и радости! Пусть все будет хорошо!



С праздником!



Игорь Комаров