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Пермь: новости дня


 

15:44 | 6.03.2019

Победителей конкурса управленцев «Лидеры России» объявят на следующей неделе

13 марта в Сочи начнется финал конкурса «Лидеры России», до завершающей стадии дошли три представителя Пермского края: Снежана Кирпилева, Павел Шевченко и Олег Скачев.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал заинтересованность края в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.

За победу в конкурсе «Лидеры России» 2019 года поборются 300 лучших руководителей со всей страны, которые смогли успешно преодолеть дистанционные и очные испытания, поборются за победу в самом масштабном кадровом проекте России. По его итогам будут определены 100 победителей проекта. В прошлом году победителями конкурса стали три жителя Прикамья.

В первый день основной программы – Социальный день – конкурсантам предстоит провести открытые уроки в школах Сочи, после чего их ждет коллективная социальная акция на свежем воздухе.

Второй день финала – 14 марта – станет Днем развития. Утром в этот день состоится официальная церемония открытия. С приветственными словами выступят гости финала конкурса. 14 марта финалистов ждут мастер-классы наставников – успешных и эффективных руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Также в День развития пройдет панельная дискуссия с участием приглашенных губернаторов.

15 марта – День наставника. В этот день приглашенные наставники конкурса будут принимать активное участие в оценочных мероприятиях финала. Они посмотрят, как финалисты коллективно решают управленческие кейсы, и смогут оценить их работу. В этот день запланирована панельная дискуссия с участием членов клуба лидеров «Эльбрус». 16 марта конкурсантов ждут оценочные мероприятия, это будет Управленческий день.

Заключительный день финала – 17 марта. Он начнется с выездного командного спортивного мероприятия – экстремального забега с препятствиями по пересеченной местности. После этого участники вернутся на площадку финала, где пройдет торжественная церемония объявления победителей и награждение.

«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей». Его задача – создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

© «Вечерние Ведомости»

 


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