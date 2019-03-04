Пермь: новости дня
15:10 | 6.03.2019
Родители выпускников Прикамья могут сдать ЕГЭ по русскому языку до середины марта
Родители выпускников написали единый государственный экзамен по русскому языку с соблюдением всех правил: сначала они зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки, увидели работу организаторов ЕГЭ и общественных наблюдателей, печать и сканирование экзаменационных материалов.
С напутственным словом к родителям обратилась министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Она одной из первых написала экзамен еще в 2017 году. «Нужно понимать, что ЕГЭ – это очень большое событие в жизни ребенка и его семьи. Все прекрасно понимают, что выпускник и его близкие буквально живут экзаменами. Поэтому говорить о том, что это пустяк, категорически нельзя, безусловно, это важно, – рассказала министр. – Мы очень хотим, чтобы дети спокойно подошли к сдаче госэкзамена, поэтому в вашем лице им нужно получить не боязнь или панику, а поддержку, уверенность, спокойствие. Поэтому чтобы стать помощником в этом своему ребенку, мы советуем пройти с ними этот путь».
Вместе с родителями гимназистов экзамен сдавал генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов. Дочери Александра предстоит сдавать ЕГЭ в этом году, поэтому он лично хотел оценить сложность заданий. Как рассказал бывший центровой сборной России, дочь помогала ему готовиться к экзамену. «Я думаю, что это прекрасная акция, потому что давление на детей в первую очередь идет от взрослых. Потому что дети постоянно находятся в процессе обучения, знания у них накапливаются, а взрослые трусят больше, сами не понимают, что написано в учебниках, я могу сказать это и на своем примере», – поделился впечатлениями Александр Башминов.
«Мы, родители нынешних выпускников, систему ЕГЭ не застали, поэтому мы в принципе не понимаем, что это такое и какой уровень знаний от ребят требуется, – рассказала родительница другой выпускницы Екатерина Хузягулова. – Поэтому данную акцию оцениваю положительно. Мы должны прочувствовать то, что переживут наши дети. Хорошему родителю не должно быть все равно!»
Результаты родители получили спустя полчаса по электронной почте. Все участники успешно справились с экзаменационной работой, набрав от 64 до 100 баллов. Самые любопытные решили дождаться объявления итогов в школе, чтобы вместе с экспертом разобрать свои ошибки. Самую большую сложность, как признались участники, вызвало задание с пунктуацией в сложносочиненном предложении и в предложении с однородными членами.
Инициатором мероприятия выступил Рособрнадзор. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. В этом году она проводится в третий раз.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:58 | 6.03.2019
В Перми возбуждено дело против организаторов казино
18:19 | 6.03.2019
В домах Прикамья в 2019 году планируют заменить 362 лифта
18:15 | 6.03.2019
Почти 300 обманутых дольщиков Кизела получат субсидии на новое жилье
17:58 | 6.03.2019
В марте Екатеринбург примет Ural Fitness Fest 2019
17:51 | 6.03.2019
В «Хохловке» пройдет самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея
17:33 | 6.03.2019
Жителей Прикамья вновь предупреждают об ухудшении погоды
17:28 | 6.03.2019
Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки
16:46 | 6.03.2019
Мэрия Екатеринбурга: в городе активизирована уборка снега
16:44 | 6.03.2019
В Кургане 1 апреля стартует месячник по санитарной очистке города
16:19 | 6.03.2019
Подписано соглашение о сотрудничестве Свердловской области и провинции Мпумаланга ЮАР
16:18 | 6.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на «Весенний вернисаж»
15:48 | 6.03.2019
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе поздравляет с Международным женским днем
15:45 | 6.03.2019
Прокуратура проверит информацию об истязании заключенных женщин в свердловской колонии
15:06 | 6.03.2019
8 марта феминистки Екатеринбурга выйдут на площадь 1905 года
15:00 | 6.03.2019
В Екатеринбурге пройдет KFC BATTLE по футболу и стритболу
14:55 | 6.03.2019
Южноуральский храм авторства знаменитого архитектора отреставрируют
14:31 | 6.03.2019
Сотрудница курганской опеки на полгода вперед создала подложные акты проверки условий жизни детей в приемных семьях
13:59 | 6.03.2019
В уральскую столицу перед 8 Марта доставили 400 тонн цветов
13:44 | 6.03.2019
В райотделах полиции Екатеринбурга произошли новые назначения
13:37 | 6.03.2019
Ни отдыха, ни денег: полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от недобросовестной турфирмы
12:57 | 6.03.2019
В Екатеринбурге гендиректору промышленного предприятия грозит штраф за задержки зарплаты в течение трех лет
12:50 | 6.03.2019
Исторический парк «Россия – моя история. Пермский край» расширил контент экспозиций
12:27 | 6.03.2019
В больницах Курганской области не хватает более 430 врачей. Медиков зазывают жильем, зарплатой и добрым отношением коллег
12:23 | 6.03.2019
На благоустройство дворов и парков Пермского края в 2019 году направят более 1,3 млрд рублей
12:03 | 6.03.2019
В Свердловской области налог на старые квартиры вырастет. Кто станет беднее, а кто ещё богаче после этого
11:38 | 6.03.2019
В Кургане частично перекроют две улицы, примыкающие к Сибирской
11:28 | 6.03.2019
«Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 19 мая
10:59 | 6.03.2019
У авиакомпании «Победа» появится база в Екатеринбурге