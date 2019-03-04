Родители выпускников Прикамья могут сдать ЕГЭ по русскому языку до середины марта

15:10 | 6.03.2019

5 марта в пермской гимназии №5 прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Пермском крае акция стартовала в середине февраля и пройдет до середины марта, так как количество родителей, желающих принять в ней участие и сдать ЕГЭ, постоянно растет, сообщают в краевом министерстве образования. На сегодняшний день в акции поучаствовали порядка 1,5 тысячи родителей.



Родители выпускников написали единый государственный экзамен по русскому языку с соблюдением всех правил: сначала они зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки, увидели работу организаторов ЕГЭ и общественных наблюдателей, печать и сканирование экзаменационных материалов.



С напутственным словом к родителям обратилась министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Она одной из первых написала экзамен еще в 2017 году. «Нужно понимать, что ЕГЭ – это очень большое событие в жизни ребенка и его семьи. Все прекрасно понимают, что выпускник и его близкие буквально живут экзаменами. Поэтому говорить о том, что это пустяк, категорически нельзя, безусловно, это важно, – рассказала министр. – Мы очень хотим, чтобы дети спокойно подошли к сдаче госэкзамена, поэтому в вашем лице им нужно получить не боязнь или панику, а поддержку, уверенность, спокойствие. Поэтому чтобы стать помощником в этом своему ребенку, мы советуем пройти с ними этот путь».



Вместе с родителями гимназистов экзамен сдавал генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов. Дочери Александра предстоит сдавать ЕГЭ в этом году, поэтому он лично хотел оценить сложность заданий. Как рассказал бывший центровой сборной России, дочь помогала ему готовиться к экзамену. «Я думаю, что это прекрасная акция, потому что давление на детей в первую очередь идет от взрослых. Потому что дети постоянно находятся в процессе обучения, знания у них накапливаются, а взрослые трусят больше, сами не понимают, что написано в учебниках, я могу сказать это и на своем примере», – поделился впечатлениями Александр Башминов.



«Мы, родители нынешних выпускников, систему ЕГЭ не застали, поэтому мы в принципе не понимаем, что это такое и какой уровень знаний от ребят требуется, – рассказала родительница другой выпускницы Екатерина Хузягулова. – Поэтому данную акцию оцениваю положительно. Мы должны прочувствовать то, что переживут наши дети. Хорошему родителю не должно быть все равно!»



Результаты родители получили спустя полчаса по электронной почте. Все участники успешно справились с экзаменационной работой, набрав от 64 до 100 баллов. Самые любопытные решили дождаться объявления итогов в школе, чтобы вместе с экспертом разобрать свои ошибки. Самую большую сложность, как признались участники, вызвало задание с пунктуацией в сложносочиненном предложении и в предложении с однородными членами.



Инициатором мероприятия выступил Рособрнадзор. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой. В этом году она проводится в третий раз.