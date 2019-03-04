Пермь: новости дня
12:50 | 6.03.2019
Исторический парк «Россия – моя история. Пермский край» расширил контент экспозиций
На экспозиции «От великих потрясений к Великой победе» по-новому раскрыты два ключевых тематических блока – революция 1917 года и Великая Отечественная война. В теме «Великая Отечественная война» теперь более подробно представлен противник, с которым сражался Советский Союз: это не только Германия, но и ее страны-союзники и сателлиты. Еще одно важное изменение коснулось темы «Война и люди», где теперь можно узнать о тех, кто «ковал победу» на линии боевых действий и в тылу: фронтовиках, партизанах, женщинах, детях. Отдельно раскрыта тема военнопленных. Экспозиция «Россия – моя история. 1945-2016» теперь охватывает период до 2018 года, а дизайн «лент времени» стал более информативным. Добавлена информация о положении в Сирии, перевооружении армии, а также о Чемпионате мира по футболу.
Кроме того, на каждой из четырех экспозиций исторического парка появились 3D-макеты известных зданий. Эти здания (или некоторые их части) были утрачены или значительно изменились, в настоящее время они доступны зрителю только на фотографиях или реконструкциях. Например, макеты познакомят посетителей с Софийским собором в Киеве, Сухаревой башней, Дворцом Советов, а также со зданием Министерства иностранных дел РФ, каким его изначально планировали к строительству архитекторы Иофан, Гельфрейх и Щуко.
Отметим, 2 марта в историческом парке «Россия — Моя история. Пермский край» открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», созданная совместно с благотворительным фондом «Память поколений». Портреты Героев выполнены одними из самых востребованных фотографов России, отражают силу и стойкость характера, благодаря которым эти люди преодолевают все трудности. Увидеть выставку можно бесплатно в марте и апреле в здании Речного вокзала.
Исторический парк «Россия — Моя история» в Перми работает по адресам: Монастырская, 2 к.1 (Речной вокзал), Монастырская, 5 (ж/д вокзал).
Экспозиции работают в обычном режиме:
вт-вс 10:00-19:00 (касса до 18:00);
чт 12:00-21:00 (касса до 20:00);
пн – технический день.
Подробности на сайте: https://myhistorypark.ru/?city=per.
© «Вечерние Ведомости»
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