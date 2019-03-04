Пермский завод им. Шпагина в апреле примет весеннюю ярмарку

18:05 | 5.03.2019

13 и 14 апреля на заводе им. Шпагина пройдет ежегодный весенний Red Market. Ежегодно в ярмарке участвуют молодые бренды дизайнерской одежды, украшений, аксессуаров и предметов интерьера. Здесь проходят лекции и мастер-классы, а на фудзоне можно попробовать еду от пермских ресторанов и угощения ручной работы.



Отметим, завод им. Шпагина стал традиционной площадкой для проведения массовых мероприятий. Стены цехов уже успели принять культурные, спортивные события и благотворительные акции.



Так, на территории завода прошло несколько значимых для Пермского края событий. Зимняя сессия Молодежного форума собрала на своей площадке свыше 1000 молодых людей со всего региона, еще около 1000 гостей приняли участие в фестивале Дни робототехники.

Кроме того, в этом году завод станет штаб-квартирой для международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 20 по 30 мая. В прошлом году одно из мероприятий фестиваля уже проходило в одном из цехов, на этот раз события развернутся в нескольких производственных помещениях и на территории, прилегающей к заводу.