Жителей Прикамья предупреждают об ухудшении погоды

17:50 | 5.03.2019

Краевое МЧС предупреждает население о неблагоприятных погодных условиях и рекомендует быть осторожными.



5 и 6 марта в регионе ожидается мокрый снег с дождем, гололедица на дорогах, в отдельных районах края – ветер до 20 м/с. МЧС советует водителям быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать правила и скоростной режим, по возможности отказаться от дальних поездок, а всем прочим – без необходимости не предпринимать прогулок.