Пермяки завоевали 14 медалей на соревнованиях по подводному спорту

15:54 | 5.03.2019

В Заречном состоялись всероссийские соревнования по плаванию в ластах среди юниоров и юниорок (14-17 лет), юношей и девушек (12-13 лет). Сборная Пермского края завоевала четыре золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.



Прикамье представляли девять воспитанников пермской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта. Медалистов трое: Елизавета Дорофеева принесла региону два «золота», одну серебряную и одну бронзовую медали; Алина Кутергина, взяла одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали; Максим Кононов завоевал одно «золото», одно «серебро» и три бронзовых медали.