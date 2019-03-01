Обладатели знаков ГТО в Прикамье бесплатно получат билеты в кино и скидки на покупку книг и спортинвентаря

14:30 | 5.03.2019

Жители Перми и Пермского края, обладающие знаками отличия ГТО, теперь смогут ходить бесплатно в кино, со скидками кататься на горных лыжах и сноуборде, заниматься спортом и йогой, путешествовать и покупать книги. Все это стало возможно в рамках программы «Вместе с ГТО», которую запустил региональный оператор ГТО в Прикамье — Колледж олимпийского резерва.



Развитие массового спорта, в частности ГТО, является одной из ключевых задач правительства Пермского края. Губернатор региона Максим Решетников неоднократно обозначал важность популяризации спорта, подчеркивал необходимость «приобщить жителей к здоровому образу жизни и организовать для них спортивный досуг».



Сейчас программа действует только в Перми, но, как отмечают в Колледже олимпийского резерва, в скором времени она будет развиваться и в других районах Прикамья.



«Мы создали одну из первых в России программ поощрения за выполнение нормативов комплекса ГТО. Человеку, получившему знак отличия, очень важно чувствовать не только моральное удовлетворение, но и материальную заботу после. Раньше мы могли предложить только дополнительные баллы ЕГЭ для старшеклассников, сегодня – куда более интересное поощрение», – рассказала директор Колледжа олимпийского резерва Пермского края – регионального оператора ГТО Светлана Гончарова.



Получить скидки можно будет, показав удостоверение, однако некоторые из партнеров программы «Вместе с ГТО» могут попросить специальный флаер. Получить его можно в центрах тестирования ГТО.



В Пермском крае претендовать на бонусы от компаний-партнеров смогут свыше 20 тысяч человек, которые выполнили нормативы ГТО за последние 3 года. Сдать нормативы можно в центрах тестирования, которые работают во всех муниципальных образованиях региона.



Актуальную информацию по действующим акциям и партнерам программы можно найти на сайте регионального оператора ГТО http://gto59.ru/?page_id=5778.