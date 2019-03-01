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14:08 | 5.03.2019
Представитель аппарата омбудсмена Пермского края обсудил с родителями военнослужащих вопрос гибели солдат
Во встрече принимали участие родители военнослужащих, представители военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры Пермского гарнизона, министерства здравоохранения Пермского края, пермской инициативной гражданской группы «Молодежный Мемориал».
В ходе встречи обсуждались вопросы по выработке неотложных действий по предупреждению гибели солдат от воспаления легких в воинских частях Вооруженных Сил РФ.
Ведущий координатор Совета родителей военнослужащих Александра Вракина во вступительном слове отметила, что массовые случаи заболевания военнослужащих пневмонией фиксируются сегодня по всей стране и требуют вмешательства общественности. При этом родители солдат не знают, куда обращаться и как действовать в подобных случаях, так как без знания армейской специфики зачастую начинают действовать уже поздно.
Пять лет назад, когда ситуация с заболеванием легких также представлялась массовой, представители Совета РВП выехали в Елань Свердловской области, где им удалось выяснить, что вспышку пневмонии в то время спровоцировали грубые нарушения правил вакцинации новобранцев.
Напомним, в начале февраля 2019 года в институте А. В. Вишневского в Москве не выходя из комы скончался пермяк Дмитрий Попов, служивший по призыву в городе Чебаркуль Челябинской области. Диагноз – воспаление легких в запущенной форме.
Начальник отдела по работе с правоохранительными органами Дмитрий Шевченко по поручению Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова проинформировал участников встречи о том, что в военном следственном отделе по Чебаркульскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении лечащего врача Дмитрия Попова по с. 293 ч. 2 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего»), в ходе расследования которого будет дана правовая оценка действиям (бездействию) всех должностных лиц.
Кроме того, Дмитрий Шевченко рассказал о взаимодействии омбудсмена с военным комиссариатом Пермского края, военной прокуратурой Пермского гарнизона в вопросах защиты прав лиц призывного возраста, военнослужащих и членов их семей, а также об алгоритме действий родителей военнослужащих, которым поступила информация о заболевании их сына в воинской части. Шевченко отметил важность оперативного получения от родителей тревожной информации.
Представитель военной прокуратуры Пермского гарнизона Дмитрий Хузин отметил, что вся информация, поступающая по таким случаям, получает немедленное реагирование со стороны органов военной юстиции.
В ходе встречи было принято решение о необходимости разработки рекомендаций для федеральных структур, Министерства обороны РФ для предотвращения случаев смертей военнослужащих от пневмонии, а также памятки для призывников, их родителей, военнослужащих и их родителей по их действиям при заболевании, необходимости установления действенных рабочих контактов с командованием воинских частей, органами военной юстиции.
© «Вечерние Ведомости»
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