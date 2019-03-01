В Прикамье пройдет прямая линия по вопросам занятости

12:27 | 5.03.2019

6 марта краевое министерство социального развития проведет прямую телефонную линию по вопросам занятости. Звонки принимаются с 12.00 до 14.00. На вопросы ответят специалисты Центра занятости населения Перми.



Телефоны прямой линии: 8 (342) 217-77-46, 8 (342) 238-41-21. Вопросы также можно задать в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях: Инстаграм – https://www.instagram.com/minsotspermkrai/, ВКонтакте - https://vk.com/club158336361, Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100016442087799, Одноклассники - https://ok.ru/profile/591678770479.