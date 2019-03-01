Пермячка принесла еще одно «золото» сборной России на Всемирной универсиаде

12:21 | 5.03.2019

В первый день Всемирной универсиады уроженка Перми биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке. Серебряным и бронзовым призерами стали россиянки Екатерина Мошкова и Елена Чиркова.



Для сборной России это «золото» стало седьмым на универсиаде, два из них принесли воспитанники пермской спортивной школы.



Наталья Гербулова родилась и начала спортивную карьеру в Перми. Наталья Гербулова — неоднократная победительница всероссийских и международных соревнований, обладательница серебряной медали юниорского чемпионата мира 2015 года, в 2018 году стала двукратной чемпионкой России, завоевав «золото» в одиночной смешанной эстафете и гонке патрулей.



Напомним, в первый день прикамец Владислав Киселев завоевал золото на Всемирной универсиаде.