Завод им. Шпагина станет штаб-квартирой Дягилевского фестиваля

18:57 | 4.03.2019

Презентована программа предстоящего Дягилевского фестиваля 2019 года. Он пройдет в Перми с 20 по 30 мая. Всего программа фестиваля будет насчитывать более 30 событий.



Основная программа фестиваля, утвержденная 1 марта оргкомитетом Дягилевского фестиваля под председательством вице-премьера правительства Пермского края Антона Клепикова, доступна на сайте проекта http://diaghilevfest.ru/, видеопрезентация с комментариями участников на YouTube-канале театра https://www.youtube.com/channel/UCC2M-JzPyGXaFd2V6xH6lkg и на официальных страницах в Facebook https://www.facebook.com/PermOpera/ и ВКонтакте https://vk.com/permopera. Билеты появятся в продаже 18 марта.



Откроется фестиваль Девятой симфонией Малера, опирающимся на традиции, но модернистским по сути, последним завершенным сочинением композитора. Монументальное и крайне сложное произведение исполнит, по сложившейся традиции, Фестивальный оркестр, состоящий из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей. Финальной точкой фестиваля станет «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. На этот раз интерпретацию Теодора Курентзиса воплотит один из лучших западных коллективов, оркестр, многие годы сотрудничающий с маэстро в Европе, но впервые выступающий в Перми, — Mahler Chamber Orchestra — совместно с пермским хором musicAeterna. Маэстро вновь поднимется на главную фестивальную площадку — сцену Пермской оперы с концертной версией оперы Моцарта «Идоменей», которую летом представит в Зальцбурге вместе с режиссером Питером Селларсом.



Основной площадкой для экспериментальных проектов, неформального общения и творческого поиска станет завод им. Шпагина, с прошлого года превратившийся в свободное креативное пространство. Если в прошлом году в распоряжении артистов был один цех, то на этот раз события будут проходить в нескольких производственных помещениях и на территории, прилегающей к заводу.



Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис подчеркнул: «Большая удача, что в центре города, в самой старинной его части, есть такое место, где мы можем создавать культурный кластер — творческую лабораторию, где стирается граница между зрителем и исполнителем, где люди могут почувствовать свободу и искусство может стать частью повседневной жизни. И тогда новые поколения узнают Пермь с другой стороны — не как закрытый город, а как открытый. То есть происходит как бы открытие закрытого города. Поэтому очень важно, что завод Шпагина станет штаб-квартирой Дягилевского фестиваля — центром возникновения новых культурных и эстетических ценностей».