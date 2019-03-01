Прикамский спортсмен завоевал «золото» Всемирной универсиады

18:13 | 4.03.2019

Спортсмен из Перми Владислав Киселев стал первым в спортивном ориентировании на лыжах в XXIX Всемирной зимней универсиаде, проходящей в Красноярске. Это девятое «золото» в копилке сборной России.



Серебряная медаль в спортивном ориентировании – у норвежского атлета Одуна Хеймдаля. «Бронзу» России принес Сергей Горланов из Хабаровска.



Всего Прикамье на универсиаде представляют девять человек, из них четыре во фристайле — дисциплине могул.



Владислав Киселев – чемпион Европы по спортивному ориентированию среди юниоров, учится в Чайковском государственном институте физической культуры.