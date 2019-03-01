Четыре нигерийки выдворены из Перми

17:49 | 4.03.2019

Судебные приставы препроводили до пункта пропуска через государственную границу РФ четырех иностранных гражданок, которым назначено административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы страны, сообщает УФССП по Пермскому краю.



Девушек из Нигерии сотрудники полиции задержали в октябре в Перми. Сначала полиция вышла на след иностранки, которую подозревали в причастности к занятию проституцией. Выяснилось, что девушка снимает вместе с соотечественницами квартиру на Парковом. Проверка документов показала, что все они въехали и проживают на территории России нелегально. По решению суда нелегальных мигранток поместили в спецприемник для иностранных граждан.



4 марта девушек самолетом доставили в Москву в сопровождении сотрудников УФССП по Пермскому краю и передали пограничникам для посадки на рейс до родины.



По закону нелегальным мигрантам, выдворенным судебными приставами, доступ на территорию РФ в ближайшие пять лет будет закрыт в связи с нарушением миграционного режима. Если нелегалы попытаются вернуться в Россию, им грозит уголовная ответственность.