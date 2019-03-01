Количество финалистов конкурса «Лидеры России» из Прикамья увеличилось

17:34 | 4.03.2019

Определен полный список финалистов флагманского проекта открытой платформы «Россия — страна возможностей» конкурса «Лидеры России». Всего финалистами стали 300 человек, представляющих все федеральные округа страны. 269 человек были определены непосредственно по итогам окружных полуфиналов, еще 31 кандидат добавился из «листа ожидания» после рассмотрения Наблюдательным советом результатов реализации социальных проектов участников. Пермский край в финале представят Снежана Кирпилева, Павел Шевченко и Олег Скачев, который вошел в финал по итогам рассмотрения «листа ожидания».



На встрече с полуфиналистами прошлогоднего конкурса губернатор Прикамья Максим Решетников отметил заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.



От Приволжского федерального округа в финал вышло 39 участников, в том числе из Нижегородской области — 9, Республики Башкортостан — 7, Самарской области — 6, Республики Татарстан — 4, из Пермского края и Саратовской области — по 3, из Пензенской области — 2, из Республик Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республики, Оренбургской и Ульяновской областей — по 1. Полный список финалистов конкурса опубликован на официальном сайте проекта https://лидерыроссии.рф/news_020320196.



Напомним, финал конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи 13-17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта. В прошлом году Пермский край в финале конкурса представляло также три жителя региона.



«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей». Его задача – создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.