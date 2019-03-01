ИГЖН Прикамья проверяет факты «двойной» платы за вывоз мусора

15:58 | 4.03.2019

В краевую Инспекцию государственного жилищного надзора поступают обращения от населения по поводу «двойной» платы за вывоз твердых коммунальных отходов.



Напомним, с первого января вывоз отходов стал полноценной коммунальной услугой и исключен из платы за содержание жилья. Однако не все управляющие организации исключили эту строку из платежки за содержание жилья. Сейчас ИГЖН проводит проверки в отношении восьми управляющих организаций и двух ТСЖ в Перми, Березниках и Александровске. Если выявятся нарушения, организациям будут выданы предписания. Кроме того, инспекция подготовила обращение в краевую прокуратуру по этим фактам.



Если управляющая организация, несмотря на изменения законодательства, продолжает включать услугу по вывозу отходов в плату за содержание жилья, необходимо обратиться с заявлением в инспекцию, пояснил начальник ИГЖН по Пермскому краю Александр Евсюков.



Подать обращение можно в электронной форме через интернет-приемную Пермского края, в письменной форме по почте либо обратиться лично: Пермь, ул. Тимирязева, 30. Специалисты ИГЖН также дают консультации по телефону 8 (342) 216 49 02.